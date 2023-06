Lula critica BC

Desde o início do ano, o governo federal, sobretudo na figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem criticando as decisões do Copom de manter os juros elevados. Nesta semana, Lula chegou a dizer que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, deve explicações à sociedade a respeito da manutenção da Selic a 13,75% ao ano.