Divulgação Renault Kwid Zen é um dos dois automóveis mais baratos do Brasil

Um estudo realizado pelo Instituto AAV, com base nas Notas Fiscais emitidas em transações de compra e venda de veículos realizadas entre os dias 5 e 13 de junho, revela que a redução desejada nos preços dos veículos supera o limite de R$ 8 mil estimado pelo governo federal.

As transações monitoradas na amostragem revelaram um desconto médio de R$ 2.316, 00 para o Peugeot 208, por exemplo, e R$ 8.350,00 para o Renault Kwid. A pesquisa apresenta os descontos médios praticados nas negociações ocorridas durante a primeira semana após a entrada em vigor das medidas anunciadas pelo governo.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“Existem muitos processos que precisam acontecer desde o anúncio do governo até que as decisões tenham efeito prático. Isso leva a uma lentidão que é totalmente natural. Mas o fato de que os descontos já começam a aparecer nas transações reais e são um indicativo muito positivo de que as medidas terão efetividade em seus objetivos. Acreditamos que na média das próximas semanas já possamos identificar nas Notas Fiscais os valores de desconto se aproximarem ainda mais dos anunciados nos projetos do governo, das montadoras, concessionárias e de toda a cadeia produtiva do setor”, afirma o presidente do Instituto AAV, J. R. Caporal,



Veja a tabela de descontos

O governo havia dito que os descontos variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil, a depender de critérios como sustentabilidade e quanto do veículo é produzido no Brasil. As montadoras, no entanto, aproveitaram o bom momento para aumentar ainda mais o desconto.

As pessoas físicas ganharam duas semanas para comprarem carros com desconto. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) prorrogou, nesta terça-feira (20), por 15 dias, a exclusividade do programa de venda de carros com créditos tributários para essa categoria.

O governo informou nesta segunda-feira (19) que 64% da verba disponibilizada para o programa já foi pedida pelas montadoras de carros. Dos R$ 500 milhões, R$ 320 milhões foram repassados por meio de créditos tributários.

Até agora, o programa subsidia a compra com desconto de 266 versões de 32 modelos de carros, de nove montadoras diferentes: Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. A nova versão da lista pode ser acessada aqui.