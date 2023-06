Divulgação Confira as novidades na ABF Franchising Expo 2023

Segundo a Pesquisa Trimestral de Desempenho do Franchising referente ao primeiro trimestre deste ano, realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, o mercado de franquias registrou uma expansão de 17,2% em seu faturamento nominal no 1º trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A receita passou de R$ 43.380 bilhões para R$ 50.854 bilhões. Todos os 12 segmentos listados pela ABF cresceram dentro do período pesquisado.

O aumento das franquias também reflete no mercado de trabalho. A geração de emprego aumentou 12,6% em 2022. O número de pessoas empregadas saltou de 1.411.319 para 1.589.276. Já em relação a 2019, o crescimento foi ainda maior, de 17,0%. Confira as principais redes que estarão no evento, no Expo Center Norte, em São Paulo:

Ad Clinic

Rede de clínicas de estética fundada em 2014, com mais de 100 unidades comercializadas. Apresenta um novo modelo de negócio, voltado para profissionais da área, com investimento a partir de R$152 mil, os 10 primeiros contratos fechados depois do evento serão isentos de taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 152 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil

Prazo de retorno: 13 meses

Estande na feira: M081





Anjos Colchões & Sofás

Fundada em 1990, e com 280 lojas comercializadas, atende os mais rigorosos padrões e normas internacionais de qualidade e segurança. Pela primeira vez, a marca levará para feira um formato de negócio mais enxuto, chamado de modelo Smart.

Investimento inicial: a partir de R$279 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 8 a 18 meses

Estande na feira:L063





Magnólia Papelaria

A maior franquia de papelaria organizacional vai apresentar na edição deste ano o principal modelo de negócio, o quiosque. No stand, a marca vai expor exatamente o ponto de venda que pode ser instalado nos shoppings, aeroportos, inclusive com produtos e vitrine completa. Para quem fechar negócio até dia 31/07, eles oferecem uma taxa de franquia de 35 mil, por 30 mil, sendo 20 mil de taxa e 10 mil revertidos em crédito na compra de estoque de reposição.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo de retorno: 23 meses

Estande na feira: E051





Sestini

Há 29 anos no mercado, a empresa referência em malas, bolsas, mochilas e acessórios, estará presente no evento apresentando três modelos de negócio, que fazem parte do plano de expansão da marca em todo o país. A grande novidade é o formato Light, estimado em R$ 400 mil e aplicável em pontos comerciais adequados à estratégia da companhia.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 100.000,00

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Estande na feira: H137





The Kids Club

É uma rede de franquias criada na Inglaterra, especializada no ensino de inglês para crianças a partir de 18 meses, oferecendo cursos para alunos até os 12 anos, além de certificação internacional e intercâmbio exclusivo na Inglaterra. Atua no Brasil há 29 anos com 39 unidades em funcionamento. Os franqueados podem operar em formato home based.

Investimento inicial: R$23.500,00 (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Estande na feira: MF24





SPA Express

A rede é uma microfranquia home based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório. Em 2022, o SPA Express faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00 (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$15.000,00

Prazo de retorno: entre 10 e 14 meses

Estande na feira: MF15





OdontoCompany

Fundada em 1990, é a maior rede de franquias de odontologia do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas. Há 30 anos no mercado, é reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial: a partir de R$ 120.000,00 (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 68.000,00

Prazo de retorno: 16 a 20 meses

Estande na feira: I061





CredFácil

Criada em 2004, a empresa atua no ramo de serviços financeiros e seguros pesando em soluções financeiras para as pessoas que precisam de crédito. Em 2022, faturou R$ 220 milhões e a perspectiva para 2023 é um faturamento de R$ 350 milhões e visa vender ainda este ano mais 300 operações. Entre os modelos está o home based, que tem o investimento inicial a partir de R$19.997, para os frequentadores da feira a marca terá condições especiais.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Estande na feira: K174





Botocenter

Para a primeira participação, a empresa de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, oferecerá desconto de 50% na taxa de franquia para os investidores que assinarem pré-contrato até 30 de setembro e garantirá frascos de toxina botulínica para os primeiros atendimentos realizados na nova unidade, ativação das mídias digitais e treinamento presencial. As condições foram desenvolvidas exclusivamente para a feira. Durante o evento, será possível conhecer os três modelos de franquias que disponibiliza:Clínica Shopping, Loja Compacta e Store in Store.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil com desconto de 50% na taxa de franquia de todos os modelos da rede.

Faturamento médio mensal: a projeção é de R$ 500 mil a R$ 1 milhão no primeiro ano de operação

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Estande na feira: M153





Home Angels

Pioneira no segmento e hoje a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina, a rede apresenta na feira o seu novo modelo, o Cluster, em que o franqueado abre uma unidade padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento e poder atuar nas cidades vizinhas. Além disso, a franquia também leva para o evento seus outros dois modelos: Home Angels Light, destinado para pequenas e médias cidades, com investimento inicial a partir de R$40 mil e sem a necessidade de um ponto comercial, e Home Angels Premium, uma opção de negócio mais amplo que demanda uma sala comercial e oferece aos clientes serviços de atendimento 24 horas. Com essas propostas de negócio, a rede pretende alcançar 240 operações e chegar ao número de 10 mil cuidadores até o fim de 2023.

Investimento inicial: a partir de R$40 mil (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: entre R$65 e R$110 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Estande na feira: E091





Maria Brasileira

Reconhecida como a maior franquia de limpeza residencial da América Latina, a rede, que comemora 10 anos de franchising em 2023, possui 470 unidades por todo o país e soma mais de um milhão de atendimentos, uma média de 80 mil por mês. A empresa oferece serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra, sanitização, copeira e zeladoria. A marca, que já conquistou cinco selos de Excelência da ABF e a distinção de melhor microfranquia do país em 2021 e 2022, levará para a feira os seus modelos de home based e loja. A franqueadora pretende fechar o ano com 500 unidades e faturamento de R$130 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920 (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Estande na feira: MF28





market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market dentro de condomínios comerciais e residenciais. Pela primeira vez na ABF Franchising Expo, a marca lançará uma condição exclusiva para os visitantes da feira, por meio da qual, os empreendedores poderão adquirir a taxa de franquia pelo valor de R$ 60 mil para abrir um número ilimitado de lojas. Normalmente, a taxa de franquia da rede custa R$ 50 mil e permite que o franqueado consiga abrir até cinco lojas.

Investimento inicial: condição especial para os visitantes da feira, a partir de R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Estande na feira: H121





Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais. No cardápio, estão também opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente, são 8 unidades comercializadas e pretendem, até o final do ano, chegar a 20 lojas. Os interessados em empreender na marca e que assinarem a compra da franquia até o dia 31/07, terão 50% da taxa de franquia de volta em créditos de royalties, condição esta que será apresentada aos visitantes do stand da Antaris Franchising durante os quatro dias de evento.

Investimento inicial: a partir de R$ 470 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 130 mil

Previsão de retorno do investimento: 18 a 36 meses

Estande na feira: J141 (grupo Antaris Franchising)





Boulangerie Carioca

Inspirada nas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Este ano, como parte do Grupo Antaris Franchising, pretende chegar até dezembro com 10 unidades e os interessados em empreender na marca, que visitarem o estande e que assinarem a compra da franquia até o dia 31/07, terão 50% da taxa de franquia de volta em créditos de royalties

Investimento inicial: R$ 400 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 130 mil

Previsão de retorno do investimento: 18 a 36 meses

Estande na feira: J141 (grupo Antaris Franchising)





Home Sushi Home

A rede de delivery especializada em culinária asiática e havaiana é estreante na ABF Franchising Expo. A marca tem "operação três em um" gerenciada em dark kitchens, possibilitando assim o aumento da margem de lucro do franqueado. Durante o evento, apresenta condição exclusiva aos participantes. A dinâmica será administrada pela rede por meio de uma assinatura de protocolo que concede um desconto na taxa de franquia de 20%, caso o candidato conclua a contratação da operação no prazo de 30 dias. No franchising desde 2019, a rede, que conta com mais de 20 unidades em operação,, planeja alcançar faturamento de R$ 34 milhões e chegar a 40 unidades até o final deste ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 140 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Estande na feira: K173





Pizza Prime