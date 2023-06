Reprodução/Twitter Caixa deve suspender cobrança por Pix

A Caixa Econômica Federal suspendeu a cobrança de tarifas sobre transferências por Pix de pessoas jurídicas, informou o banco nesta terça-feira (20).



A Caixa havia informado que iniciaria a cobrança no dia 19 de julho, e a medida afetaria pessoas jurídicas privadas, deixando de fora microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas jurídicas públicas.

A cobrança é autorizada pelo Banco Central e já é praticada por outras instituições financeiras. Segundo a Caixa, a suspensão da cobrança anunciada nesta terça-feira "visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação".

"A decisão da Caixa de cobrar pelo serviço estava definida desde o ano passado e não foi executada devido à necessidade de adequação dos sistemas internos", complementou o banco.