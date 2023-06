Divulgação Gabriel Galípolo é exonerado da Fazenda

Gabriel Galípolo foi exonerado da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, de acordo com decreto publicado nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União (DOU). O economista foi indicado pelo governo para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central .



Dario Durigan assumirá o posto de Galípolo na Fazenda, segundo nomeação também publicada no DOU. O secretário-executivo da pasta é considerado uma espécie de 'braço-direito' do ministro Fernando Haddad.

Antes de assumir o cargo, Dario era diretor de políticas públicas do WhatsApp na Meta, empresa dona do aplicativo. No posto, que ocupou por mais de três anos, ele foi responsável pelas equipes que buscam criar estratégias para combater a desinformação na plataforma.

Em entrevista no início de maio, quando anunciou Dario para a Secretaria-Executiva da Fazenda, Haddad disse que ele tem "altíssima qualificação técnica" e é uma pessoa na qual o ministro tem "absoluta confiança".

"Já trabalhamos juntos tanto no governo federal quanto na prefeitura [de São Paulo]. Ele foi um braço direito meu na prefeitura. Conheço o Dario há muitos anos. Hoje, ele está desligado [do mercado] justamente para, a meu convite, assumir essa posição que, para mim, é muito cara, muito importante. Tem que ser uma pessoa que trabalha quase que por telepatia [comigo]", disse Haddad na ocasião.

Mestre em Direito, Dario já trabalhou em órgãos públicos, com passagem pela Advocacia-Geral da União e pela Casa Civil. Durante o mandato de Haddad na Prefeitura de São Paulo, Dario foi assessor especial do prefeito entre 2015 e 2016.



Galípolo deve passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima semana, etapa necessária para assumir a diretoria do BC.