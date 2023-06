O que é a lei do superendividamento?

A lei do superendividamento (Lei 14.181/21) entrou em vigor em julho de 2021. Ela alterou o Código do Consumidor e estabeleceu medidas para proteger consumidores que possuem dívidas e não conseguem quitá-las. Com isso, foram criados alguns instrumentos que ajudam a conter abusos nas ofertas de crédito.