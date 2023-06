Divulgação 2ª edição da VIRADA ODS acontece dias 17 e 18 de junho na Praça das Artes e no Vale do Anhangabaú

Entre os dias 17 e 18 de junho, no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes, acontecerá a segunda edição da Virada ODS, evento organizado pela Prefeitura de São Paulo, considerado o maior evento do mundo que tem como objetivo popularizar, promover e destacar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A cidade promoverá palestras com personalidades e especialistas nacionais e internacionais, feira de expositores, atividades culturais, educativas, hackathon e festival de música.

“A hora de mudar é agora. É preciso ensinar crianças, jovens e adultos sobre sustentabilidade, fazer com que toda a população saiba o que são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e o porquê da Agenda 2030 ser tão fundamental para o planeta. A Virada ODS é uma oportunidade para a população paulistana entender o papel de uma metrópole como São Paulo nas causas sustentáveis”, comenta Marta Suplicy, secretária municipal de Relações Internacionais, pasta responsável pela organização do evento.

“Em 2023 completam-se sete anos da publicação da agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). O objetivo da Prefeitura não é apenas fortalecer o trabalho que já está sendo feito, como também incrementar as ações da cidade em relação aos ODS. São Paulo é a capital mundial da vacina. E também da sustentabilidade ambiental, da qualidade de vida, da segurança alimentar, da questão da paz e da mobilidade. Por esse motivo a Virada está atrelada à todas as secretarias e ao Programa de Metas”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Programação - Palestra:

17/06

• 10h às 12h: Rodada de Prefeitos: acelerando a implementação da Agenda 2030 – Instituto Cidades Sustentáveis





• 14h às 15h30: Mudanças climáticas

Mediadora: Maristela Baioni

Climatologista e cientista, Carlos Nobre

Ativista brasileiro, Mundano

Jornalista Daniela Chiaretti





• 16h às 17h30: Acessibilidade e Inclusão

Mediadora: Secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco

CEO e fundadora do Grupo Talento Incluir, Carolina Ignara

Deputada estadual, Andréa Werner





18/06

• 10h às 12h: Combate ao racismo e à xenofobia

Mediadora: Secretaria-adjunta de Direitos Humanos e Cidadania, Elisa Lucas

Membro titular no Conselho Municipal de Imigrantes da cidade de São Paulo, Hortense Mbuyi

Doutora e mestre em Direito Internacional, Liliana Jubilut

Ativista de direitos humanos e principal líder do movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva

Analista de programa de Gênero e Raça do PNUD Brasil, Ismália Afonso da Silva





• 14h às 15h30: População em situação de rua

Mediador: Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra Júnior

Prefeito Ricardo Nunes

Prefeito Miguel Prieto Vallejos - Ciudad Del Este

Coordenador do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), Darcy da Silva Costa

• 15h40 às 15h55: Anúncio da quarta edição do prêmio impactos positivos

• 16h às 17h30: ESG e ODS: Governança para a sustentabilidade

Mediador: Controlador Geral do Município, Daniel Falcão

Líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD, Cristiano Prado

Gerente de Programas da Transparência Internacional, Renan Morgado

Especialista em economia circular, Rodrigo Oliveira

Vereadora Cris Monteiro

Influenciadora digital, comentarista política e apresentadora de TV, Gabriela Prioli





Parceria SMRI e PNUD

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apoiou a Secretaria Municipal de Relações Internacionais na ampla mobilização de atores sociais, governamentais e econômicos para a Virada ODS 2023, tendo como base sua experiência em mais de 170 países.

Além da curadoria dos participantes do Congresso Internacional, a parceria entre PNUD e Secretaria vai sistematizar o conhecimento gerado na Virada ODS deste ano, disseminar boas práticas identificadas no evento, além de viabilizar programa de capacitação para Agentes e Voluntários ODS.

O PNUD tem como parte de seu mandato a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades e da exclusão, construindo resiliência para que os países possam desenvolver-se com sustentabilidade. Como organismo de desenvolvimento da ONU, o PNUD desempenha um papel crítico em apoiar os países no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

VIRADA ODS 2023

Quando: 17 e 18 de junho

Onde: Vale do Anhangabaú e Praça das Artes - Av. São João 281 - Sé

Atenção:

- Para participar da Virada ODS 2023, você deve se cadastrar no site: https://viradaodssp.sp.gov.br/credenciamento/

- Menores de 16 anos só entrarão acompanhados pelos pais. Mais informações: https://viradaodssp.sp.gov.br/





Virada ODS

Próxima sexta-feira (16) o Museu de Arte de São Paulo – MASP será palco da cerimônia de abertura do evento para autoridades e convidados, a partir das 18h. Transmitida pelo Youtube, contará com uma palestra da co-fundadora do movimento Black Lives Matters. Ayo Tometi.

A Virada ODS é um evento da Prefeitura de São Paulo da Gestão Ricardo Nunes, tendo como liderança a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, e como idealizadora a secretaria da pasta Marta Suplicy.