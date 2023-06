Hurb Hurb dá calote em fornecedores de corrida beneficente

Fornecedores de uma corrida promovida pelo Hurb no Rio de Janeiro no final de março aguardam até hoje pagamentos que ultrapassam os R$ 350 mil. Além disso, o evento beneficente prometeu a doação de 500 cestas básicas para moradores da Rocinha, mas os itens ainda não foram entregues.



Realizada no dia 26 de março, a Subida da Rocinha movimentou mais de 500 corredores em um percurso que partiu de São Conrado e chegou à Rocinha. Na ocasião, o Hurb prometeu, além da doação de cestas básicas, a reforma de uma quadra poliesportiva na comunidade - os reparos foram, de fato, realizados, mas parte do pagamento pela obra ainda não foi concluído.

A Spiridon Eventos, empresa responsável por organizar a corrida, afirma que tem mais de R$ 200 mil para receber do Hurb. Segundo a companhia, outros fornecedores têm, juntos, em torno de R$ 150 mil pendentes.

Os valores são referentes a cerca de metade do pagamento que deveria ter sido realizado pelo Hurb, já que parte foi quitada antes do evento. Essa segunda etapa de pagamentos deveria ter sido feita na primeira semana de abril, mas o dinheiro não chegou até hoje.

"Primeiro, eles falaram que estavam mudando o sistema de pagamentos, por isso estava atrasando. Depois, falaram que estavam com problemas, e aí estourou a bomba na imprensa [de que o Hurb passa por uma crise financeira]. Toda vez que o pessoal manda email cobrando, eles dizem que estão dando um jeito, que vão resolver, pedem compreensão, mas nunca informam quando será feito o pagamento", afirma João Traven, diretor da Spiridon.



João conta que o contrato da Spiridon com o Hurb foi assinado pelo ex-CEO da empresa de viagens, Otávio Brissant, que visualizava as mensagens de cobrança no WhatsApp, mas nunca as respondia. O novo CEO, João Ricardo Mendes, também tem ignorado as cobranças.

Cestas básicas



Como prometido durante a divulgação do evento, o dinheiro das inscrições da corrida seriam direcionados para a compra e distribuição de 500 cestas básicas a moradores da Rocinha.

Na prática, o diretor da Spiridon explica que, diante do calote do Hurb, o valor das inscrições foi utilizado para cobrir gastos da corrida. Segundo ele, o Hurb está ciente e deveria ter feito a entrega das cestas por conta própria, o que não aconteceu até agora.

Estima-se que o Hurb tenha tido retorno financeiro de R$ 6,9 milhões em mídia espontânea com a Subida da Rocinha.

Em nota, a empresa afirma que "já honrou com a maior parte de seus compromissos junto a fornecedores e parceiros da Corrida da Rocinha".

"A companhia reconhece os problemas enfrentados nas últimas semanas, mas reforça que conduz de forma individualizada um diálogo com cada parceiro para sanar toda e qualquer pendência", completa o Hurb.