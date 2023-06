Divulgação/General Motors Linha de montagem da fábrica da General Motors em São José dos Campos (SP)

A General Motors (GM) propôs nesta quarta-feira (14) que os contratos de 1,2 mil trabalhadores da fábica de São José dos Campos sejam suspensos por até dez meses, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A reportagem procurou a empresa, que ainda não se pronunciou.



Segundo o sindicato, a GM propôs um layoff com início no dia 3 de julho, alegando queda nas vendas. Todos os trabalhadores do segundo turno da fábrica seriam afetados - eles representam pouco menos de um terço de todos os funcionários da planta, que emprega 3.958 pessoas.

Durante o período de até dez meses, os trabalhadores ficariam em casa e fariam cursos de requalificação, recebendo parte dos salários através de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os funcionários precisam aprovar o layoff em assembleia para que a medida seja implementada.



O sindicato afirma, porém, que propôs outras alternativas à GM. "O Sindicato intensificará a campanha em defesa dos empregos na GM de São José dos Campos e, uma vez que a empresa fala em queda nas vendas, a entidade reivindica a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que todos os empregos sejam garantidos", diz Valmir Mariano, vice-presidente do sindicato.



Uma nova negociação entre a GM e os representantes dos trabalhadores está prevista para esta sexta-feira (16).