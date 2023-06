José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Carros populares estão mais baratos, mas ainda é preciso analisar as finanças antes de comprar modelo novo

Nesta quarta-feira (14), o governo federal divulgou a lista de carros que estão participando do programa de descontos . Ao todos, são 233 versões de 31 modelos das montadoras Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors, Fiat e Peugeot.



As opções e os descontos atraentes, que chegam a R$ 8 mil, devem impulsionar os consumidores a comprarem veículos. Para o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos, é importante ter atenção e não se deixar agir por impulso.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Muito além da parcela

Reinaldo orienta os consumidores a levarem em consideração não apenas o valor do carro em si, geralmente pago em parcelas, mas também todos os outros gastos que vêm junto com ele. "É preciso ter consciência sobre as diversas despesas envolvidas. As básicos são: prestações, seguro, combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e, até mesmo, possíveis multas", alerta o especialista.

Por isso, antes de decidir se está na hora de comprar um carro novo, é necessário colocar todos os gastos na ponta do lápis, pesquisando preço de seguro, IPVA e licenciamento, calculando os gastos mensais com combustível e estimando um dinheiro extra para manutenção, lavagens e possíveis multas.

Além disso, Reinaldo orienta os consumidores a avaliarem se realmente precisam de um veículo novo. "Vejo que muitos mantêm o carro apenas por status e o resultado é o endividamento ou a necessidade de devolver esse bem. Há famílias que possuem mais de um carro e deixam um deles parado na garagem, sem perceber que estão perdendo dinheiro", afirma.

O especialista lembra, ainda, que comprar um carro não deve ser considerado um investimento, já que o bem sofre desvalorização assim que deixa a concessionária.

Perfis de consumidores



Outra orientação aos consumidores é analisar o próprio perfil antes de comprar um carro. Aos endividados, o conselho é não comprar enquanto tiver outras dívidas ativas. "Se possuir um carro for uma vontade grande, ela deve entrar na lista dos sonhos, a ser adquirido no médio ou longo prazo", afirma Reinaldo.

Já para quem está equilibrado financeiramente, sem dívidas mas sem sobras, é necessário atenção, fazendo as contas e criando uma reserva antes de comprar um carro novo. "Basta um descuido e elas passam facilmente para a lista dos endividados, minando todas as chances de realizar seus sonhos, sejam eles de curto, médio ou longo prazos", diz Reinaldo.

Já para quem tem dinheiro guardado, é necessário avaliar se a aquisição de um novo veículo já estava no planejamento. "Se sim, é hora de pesquisar com calma e paciência todas as opções de carro que agrada, avaliando pontos fortes e fracos. De qualquer forma, é essencial refletir sobre a real necessidade da compra e analisar as finanças", aconselha o especialista.