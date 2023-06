Auxílio Gás: valor deve cair em junho; entenda e veja calendário

O Auxílio Gás, que garante o acréscimo do valor integral do botijão de gás de 13 kg para as famílias inscritas no Bolsa Família, volta a ser pago no mês de junho.

O valor deve cair, já que a Petrobras reduziu em 21,3% o preço médio de venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O iG entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para confirmar o novo valor, e foi informado que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) segue estabelecendo o valor do beneficio.