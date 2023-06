Niccolò Caranti Soros cede império de US$ 25 bilhões: saiba de onde vem a fortuna

George Soros, bilionário húngaro-americano, anunciou em entrevista ao The Wall Street Journal, publicada no domingo (11), que está transferindo o controle de seu império avaliado em US$ 25 bilhões para seu filho mais novo, Alexander Soros.

Com 37 anos de idade, Alexander, que é PhD em história pela Universidade da Califórnia, declarou ao jornal que é "mais político" do que seu pai, de 92 anos, que tem sido alvo da direita devido ao seu apoio a causas como a redução do preconceito racial no sistema de Justiça, reformas econômicas e judiciais, direitos das minorias, apoio a refugiados, liberdade de expressão e combate às mudanças climáticas.

Soros também é conhecido por ser alvo frequente de ataques e críticas de ultraconservadores, muitas vezes envolvendo conotações antissemitas. Na década de 1980, iniciou a criação de uma rede de fundações chamada Open Society Foundations, que investe em várias causas em todo o mundo.

Anteriormente, acreditava-se que o filho mais velho de George Soros, Jonathan Soros, um advogado de 52 anos com formação em finanças, seria o sucessor. No entanto, segundo o jornal, ocorreu um desentendimento e uma mudança de opinião, levando à decisão de passar a responsabilidade para Alexander.

De onde vem a fortuna?

George Soros nasceu em 1930 em Budapeste, na Hungria. Ele pertencia a uma família judia e sobreviveu à ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 17 anos, ele se mudou para a Inglaterra, onde estudou na London School of Economics, concluindo sua graduação e pós-graduação.

Em 1956, Soros emigrou para os Estados Unidos e, em 1970, fundou sua própria empresa de investimentos, conhecida por suas especulações de curto prazo no mercado financeiro. Sua empresa de investimentos contribuiu para sua acumulação de riqueza, tornando-o um dos homens mais ricos do mundo. Segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em US$ 6,7 bilhões atualmente.

A maior parte dos US$ 25 bilhões do fundo familiar será destinada à Open Society Foundations (OSF) nos próximos anos. Além disso, uma quantia de US$ 125 milhões foi destinada para apoiar campanhas de candidatos de orientação esquerdista. Esses movimentos solidificam o compromisso duradouro de Soros e sua família com suas causas filantrópicas.