Loja física

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, lojas físicas não são obrigadas a efetuarem a troca de produtos por gosto ou tamanho. Apesar disso, grande parte das lojas costumam permitir a troca, adotando regras específicas para prazo e condição (por exemplo, manutenção da etiqueta). Por isso, é importante se atentar à política de cada estabelecimento, que deve ter sido especificada no momento da compra.