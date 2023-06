Edilson Rodrigues/ Agência Senado Omar Aziz, relator do arcabouço fiscal no Senado

O relator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta segunda-feira (12) que espera que o texto seja aprovado na Casa até o dia 21 de junho, antes do recesso parlamentar.



Segundo o relator, a expectativa é que o projeto seja votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no plenário do Senado no mesmo dia.

"Sendo bastante objetivo, nós vamos aprovar o arcabouço. Esta semana, eu espero estar com o relatório pronto. Conversei com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan [Cardoso], a gente pauta, vai discutir. Eu vou conversar com meus pares. Não creio que haja problemas no Senado para a gente aprovar", disse Aziz, em entrevista à GloboNews.

O relator disse que está analisando as mais de 30 emendas apresentadas por senadores para modificar o arcabouço fiscal. Segundo Aziz, caso haja mudanças no texto, ele vai procurar acordos com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com o relator da proposta na Casa, deputado Cláudio Cajado (PP-BA).



Isso porque caso haja mudanças no texto no Senado, o projeto precisa voltar para a Câmara para ser votado pelos deputados. "Caso a gente faça alguma modificação, essa modificação será de comum acordo com o presidente Arthur Lira e com o Cajado para que a gente possa, antes do dia 22, ter aprovado esse arcabouço fiscal", afirmou Aziz.