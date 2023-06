Minha Casa, Minha Vida: o que muda com a MP aprovada pela Câmara?

Uso do FGTS

O novo texto também prevê que recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser usados para projetos relacionados à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), como vias de acesso, iluminação pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais, o que não era permitido no texto original.