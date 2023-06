Reprodução/Twitter Bancos reabrem nesta sexta

Depois da celebração do Corpus Christi, considerada ponto facultativo nacional e feriado em algumas localidades, os bancos voltam a abrir nesta sexta-feira (9), em expediente normal.



As contas que venceram na quinta-feira (8) podem ser pagas hoje sem acréscimo, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Já as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanecem fechadas nesta sexta-feira por conta da emenda do Corpus Christi.

Quem precisar fazer um agendamento, pedir um serviço ou benefício, ou mesmo tirar alguma dúvida no INSS nesta sexta pode ligar na central 135, que funciona das 7h às 22h, pelo horário de Brasília. O site e aplicativo do Meu INSS também estão funcionando normalmente.