Tarifas bancárias: veja se tem direito ao reembolso e como pedir

Os clientes que não foram informados sobre os serviços gratuitos e pagaram tarifas mensais sem usufruir dos serviços oferecidos pela instituições que decidirem solicitar reembolso devem entrar em contato, primeiro, com o banco onde possuem conta corrente, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou pela ouvidoria da instituição.

É importante anotar o número do protocolo do atendimento. O reembolso é válido para quem tem conta corrente e paga ou já pagou as tarifas. Para registrar reclamação é preciso entrar no site do Banco Central com a senha do Portal Gov.br. O mesmo login e senha também é utilizado para registrar a reclamação na plataforma Consumidor.gov.br.