Jeep Renegade

O maior desconto encontrado, de R$ 19 mil, foi o do Jeep Renegade. Antes, o carro custava R$ 134,990, e agora passou a R$ 115.990. Como o valor anterior era superior a R$ 120 mil, o veículo contou com uma soma de descontos, como explicou a Jeep ao portal iG. As versões 1.3 Turbo e Sport tiveram desconto da montadora, passando a custar R$ 119.990. Com esse preço, entraram no programa do governo, recebendo mais R$ 4 mil de desconto.