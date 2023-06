Sophia Bernardes PIB do Brasil deve subir 1,2%, diz Banco Mundial

O Banco Mundial elevou a projeção de alta no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 0,8% para 1,2% em 2023. Para o ano que vem, no entanto, a expectativa caiu de 2% para 1,4%. O dado foi divulgado no relatório Perspectivas Econômicas Globais. Para 2025, o organismo multilateral estimou uma expansão de 2,4%.

O último relatório foi apresentado em janeiro. A edição de junho é a segunda e última do ano.

Segundo a instituição, a América Latina terá crescimento econômico sustentado pelo valor das exportações, mesmo em meio a pressões inflacionárias nos países do continente, além da alta dos juros.

Para o PIB global, a expectativa também subiu, de 1,7% para 2,21%. Segundo o BM, os Estados Unidos e outra grandes economias estão se mostrando resistentes aos problemas causados pela inflação.

Mesmo com a melhora, a estimativa do Banco Mundial representa desaceleração em relação a 2022, quando a economia global cresceu 3,1%.

Para 2024, a projeção é de alta de 2,4%, ante 2,7% do relatório de janeiro. O efeito dos juros altos, segundo a instituição, serão sentidos no próximo ano.