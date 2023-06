Salário mínimo deveria ser de R$ 6.652,09, diz Dieese

São Paulo apresentou o maior valor para a cesta básica, calculado em R$ 791,82, enquanto Aracaju registrou o menor valor, de R$ 553,76.

Com base no valor mais alto registrado em maio, o Dieese estima que o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família seria equivalente a 5,04 vezes o valor do salário mínimo oficial. Essa proporção é menor em comparação com abril (5,13) e maio do ano anterior (5,40).