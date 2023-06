Agências do INSS funcionam no feriado? Confira

13º e aposentadoria

Apartir desta terça-feira (6), os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem aposentadoria acima do salário-mínimo (R$ 1.320) vão receber os pagamentos referentes ao mês de maio e a primeira parcela do 13º salário. Os valores são para os segurados que tenham o cartão com número final 4 e 9.