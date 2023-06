undefined Bancos fecham no feriado de Corpus Christi, mas abrem na sexta-feira

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional e, assim como o Carnaval, é ponto facultativo federal. Os bancos vão fechar nesta quinta-feira (8) mas o atendimento presencial ao público será retomado na sexta-feira (9), no horário normal.

O funcionamento dos bancos foi divulgado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) na última sexta-feira (2) e a volta do atendimento na sexta ocorre justamente pelo fato de que Corpus Christi não é um feriado nacional. A decretação do feriado varia entre cada estado ou cidade.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban. "Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais", afirma.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Feriados do segundo semestre de 2023

O segundo semestre de 2023 terá 5 feriados nacionais . Os feriados da Independência (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro) vão ser todos às quintas-feiras.

O feriado da Proclamação da República (15 de novembro) cai numa quarta-feira. O Dia da Consciência Negra (20 de novembro), que não é uma data nacional, mas é comemorado em muitas cidades, será em uma segunda-feira.

Já a dobradinha véspera e dia de Natal, assim como véspera de Ano Novo e o dia 1º de janeiro de 2024, vão cair no fim de semana, domingo e segunda-feira, respectivamente.