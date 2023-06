Luciano Rodrigues Oportunidades podem chegar a 50% abaixo do valor avaliado do imóvel com pagamento à vista e financiado em 420 ou 240 meses

Os bancos Santander Brasil, Itaú e Inter, em parceria com a Biasi Leilões, leiloam mais de 170 imóveis no mês de junho, em diversas regiões do Brasil. Os leilões acontecem entre os dias 05 e 07/06, a partir das 14h00, e serão conduzidos por Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Os lances poderão ser dados diretamente no site da leiloeira, e os imóveis estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe, Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Mato Grosso.

O Santander Brasil possui 156 imóveis residenciais, comerciais e terrenos disponíveis para leilão. O lance inicial de menor valor é de R$ 43.086,00 para uma casa no bairro de Itanhangá, Rio de Janeiro-RJ, e o de maior valor, R$ 8.036.000,00, um terreno em Sete Lagoas-MG. O pagamento dos lances poderá ser realizado à vista ou financiado em até 420 meses, com entrada de 20% do lance.

Já o Banco Itáu possui 09 imóveis residenciais, comerciais e terrenos disponíveis em leilão, sendo que o imóvel com menor lance mínimor é uma casa localizada em Imperatriz, no Maranhão, a R$ 240.912, 62. O lance mínimo de maior valor, a R$ 1.279. 852, 55, é de um apartamento localizado no bairro Humaitá, Rio de Janeiro - RJ. O Banco Itaú aceita somente pagamento à vista para os lances.

E, por fim, o Banco Inter possui 07 imóveis residenciais disponíveis para leilão. Os destaques são uma casa residencial localizada em Fortaleza-CE, que está sendo leiloada com lance mínimo de RS 125 mil; e uma outra casa, localizada na Vila Leonor, em São Paulo-SP, com lance mínimo de R$ 675 mil. O banco Inter aceita o pagamento à vista do lance ou em financiamento de até 240 parcelas com sinal de 30% do valor.

"Comprar um imóvel em leilão é sempre um investimento que vale a pena para o consumidor. Ainda mais agora, num momento onde vimos os preços de aluguel dispararem. Essa é uma boa oportunidade de comprar um imóvel, seja para morar ou investir, por um preço que pode chegar a 50% abaixo do valor avaliado', explica Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Para saber mais sobre os leilões dos bancos, acesse os links abaixo, ou entre no site www.biasileiloes.com.br e confira outros leilões.

Serviço

Leilão de imóveis residenciais e comerciais - Banco Santander Brasil

Data: 05/06/2023

Horário: a partir das 14h

Local: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3264/grande-feirao-de-150-imoveis-residenciais-comerciais-e-terrenos-em-sp-rj-mg-pr-rs-ce-se-ba-go-pe-pb-sc-e-mt-imperdivel-confira?pagina=1

Quantidade: 156

Forma de pagamento: À vista ou financiado em até 420 meses com entrada de 20% - mediante o sinal.

Leilão de imóveis residenciais e comerciais - Banco Itaú

Data: 05/06/2023

Horário: 14h30

Local: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3254/2-leilao-09-imoveis-residenciais-comercial-e-terreno-em-sp-capital-e-interior-rj-ma-e-rn-confira-e-aproveite?pagina=1

Quantidade: 09

Forma de pagamento: À vista, sem desconto.

Leilão de imóveis residenciais - Banco Inter