Reprodução/TV Senado - 06.12.2022 O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou redução nos preços das passagens das companhias aéreas. Nesta semana, a Petrobras reduziu o preço da QAV (querosene de aviação) em 12,6%, que passou a valer a partir da última quarta-feira (1º) - no ano a queda no QAV chega a 35%.

"Não basta um esforço nosso na diminuição de preço dos combustíveis se essas reduções não forem capturadas na ponta da cadeia. Ela [a redução] tem que chegar na ponta, tem que chegar na bomba, tem que chegar na passagem aérea", afirmou o ministro durante visita ao Instituto Nacional do Semiárido, em Campina Grande (PB), na sexta-feira (2).

O ministro ainda declarou que o governo vai "cobrar de forma muito rigorosa" para que as companhias não utilizem a queda no valor do combustível para praticar preços abusivos nos bilhetes aéreos.

Silveira ressaltou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Aviação (Anac) vão fazer um monitoramento em conjunto para garantir que as reduções sejam percebidas pelos consumidores, além de o governo estar "trabalhando fortemente" para reduzir os preços dos combustíveis nos postos e do gás de cozinha.