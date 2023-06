SP: Prefeitura abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.500

Requisitos:

Os estudantes interessados devem estar regularmente matriculado no ano letivo de 2023; ser estudante do 1º ao penúltimo semestre do ensino superior e no ato da contratação estejam a pelo menos 6 (seis) meses do término do curso, assim considerando o último dia do ano letivo; ou ser estudante do 1º ano até o 3º ano do ensino médio e no ato da contratação estejam a pelo menos 6 (seis) meses do término do curso, assim considerando o último dia do ano letivo. Também é necessário ter 16 anos no ato da contratação.