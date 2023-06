Ações de Arnault caíram

De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk superou o magnata do luxo Bernard Arnault e voltou a ser a pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira (31), depois que as ações da LVMH, fundada por Arnault, proprietária de marcas como Louis Vuitton, Fendi e Hennessy, caíram 2,6% nas negociações de Paris.