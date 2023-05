O prazo final para a entrega da declaração do IR 2023 é quarta-feira (31), juntamente com o pagamento das primeiras restituições.

O prazo final para a entrega da declaração do IR 2023 é quarta-feira (31), juntamente com o pagamento das primeiras restituições. No primeiro lote, serão contemplados um total de 4.129.925 contribuintes, o maior número já registrado, com um valor total de restituição de R$ 7,5 bilhões. Além das restituições do ano corrente, também serão incluídas restituições remanescentes de anos anteriores.