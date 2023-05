Bolsa Família paga Auxílio Gás e novos benefícios em junho; confira

Auxílio Gás

Em junho, o governo volta a pagar o benefício bimestral do Auxílio Gás para os Brasileiros, que deposita 100% do valor médio do botijão de 13 kg medido pela ANP. Outra mudança do "Novo Bolsa Família" é que o benefício agora é permanente. No outro governo, a previsão era de encerrar os depósitos em janeiro.