1- Compre as passagens com pelo menos 3 semanas de antecedência

Por exemplo, em uma ponte aérea saindo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a mesma passagem aérea pode ter aumento de mais de 200% se, ao invés de comprada com 20 dias de antecedência, ela for adquirida apenas 3 dias antes.