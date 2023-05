Fernanda Capelli Bradesco realiza leilão noturno com 47 imóveis em todo Brasil

O Banco Bradesco em parceria com a Mega Leilões , realiza neste mês de maio um leilão noturno com imóveis residenciais, comerciais, terrenos e área rural, no dia 31, às 20h00, com Fernando Cerello - leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões.

Serão ofertados 47 imóveis entre apartamentos, casas, sala e prédio comerciais, terrenos e área rural, localizados em 15 estados, sendo:

Os imóveis estão localizados no Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 19 mil a R$ 1,4 milhões.

Destaques de duas casas, uma em Campo Grande/MS, na Vila Miguel, que possui 864m² de terreno e 332m² de construção, com lance mínimo de R$ 1.4 milhões e outra em Indaiatuba/SP, no Jardim Regina, que possui 260m² de terreno e 146m² de construção, com lance mínimo de R$ 318 mil.

O Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderão ser à vista com 10% de desconto ou parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25%. Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil, existe uma condição de pagamento especial, com sinal de 30% e o saldo em 36 ou 48 parcelas mensais e consecutivas, com juros de 12% a.a (tabela price) + IGP-M mensal (se positivo).

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões . Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição e o edital do lote desejado e habilitar-se.

SERVIÇO