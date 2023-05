Unsplash/Ani Kolleshi Enfermeiros podem ser contratados para trabalharem na Alemanha

Os ministros do Trabalho e das Relações Exteriores da Alemanha, Hubertus Heil e Annalena Baerbock, se programam para vir ao Brasil em junho contratar enfermeiros para atuarem em hospitais e clínicas do país.



Desde o ano passado, a Agência Federal de Empregos da Alemanha mantém um acordo de cooperação com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) do Brasil. O objetivo é levar mão de obra para o país europeu, que sofre com escassez de trabalhadores na área da saúde.

"Faltam enfermeiros na Alemanha e, por isso, o governo quer buscá-los no exterior. Uma estratégia de recrutamento seria implementada em conjunto com os países onde há mais jovens e pessoas formadas do que o mercado de trabalho local pode absorver", afirmou o ministro Hubertus Heil ao jornal alemão Der Spiegel.

Os salários de enfermeiros brasileiros que vão atuar na Alemanha começam em € 2,3 mil (cerca de R$ 12,4 mil), e podem chegar a € 2,8 mil (R$ 15 mil) após a validação do diploma.

Em abril o Cofen divulgou uma oportunidade similar na Alemanha. Na ocasião, não era necessário dominar a língua, já que os contratados teriam direito a curso de idioma antes mesmo de deixar o Brasil, para o qual teriam que se dedicar integralmente até alcançar nível intermediário.



As oportunidades na Alemanha também oferecem ajuda na imigração, passagem aérea e a possibilidade de levar a família para o país.