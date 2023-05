Quem recebe o 13º do INSS nesta quinta? Confira

Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, os beneficiários que recebem o piso da aposentadoria também terão aumento. O teto dos benefícios pagos pelo INSS continua sendo R$ 7.507,49.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).