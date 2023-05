FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

Com o intuito de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária paga no país, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) promovem no dia 25 de maio a 17ª edição do Dia Livre de Impostos . Em São Paulo, posto oferece etanol a preço de custo.

“Queremos mostrar para a população como as taxas são abusivas. O Dia Livre de Impostos cresce a cada ano e isso mostra a importância da ação para a conscientização de toda a sociedade a respeito da alta taxa tributária cobrada no Brasil. A Reforma Tributária se tornou urgente e fundamental para a manutenção das empresas do país, para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico”, afirma o presidente da CNDL, José César da Costa.

A ideia da ação é materializar como os impostos representam grande parte do preço dos produtos, por isso, no Dia Livre de Impostos, os lojistas participantes vão comercializar suas mercadorias e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

“A nossa principal intenção é unir os consumidores e os lojistas em uma ação de conscientização e de protesto, para mostrar a insatisfação que temos com o sistema tributário do país que necessita de uma reformulação urgente”, detalha Raphael Paganini, coordenador Nacional da CDL Jovem.

Mais de 50 mil lojas de todo o país devem participar da ação. Postos de gasolina estarão vendendo combustível com desconto. Shoppings e comércio de rua também aderiram à mobilização (lista abaixo).

O Dia Livre de Impostos foi criado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem em 2003 e acontece em todos os estados do país em mais de 1.200 cidades.

AÇÕES NOS ESTADOS

AMAZONAS-AM

Manaus:

Serão 4 shoppings com +300 lojas;

4 mil litros de combustível a 5 reais o litro;

2 redes de supermercado com 5 lojas no total, vendendo picanha e cerveja sem imposto;

+20 lojas de rua de diversos segmentos;

No interior serão 3 cidades: Itacoatiara, Manacapuru e Parintins, cada uma vendendo combustível sem impostos a 4 reais o litro.

CEARÁ-CE

Fortaleza:

Shopping Rio Mar Papicu – 128

Rio Mar Kennedy - 38

Lojas de rua – 14

No Rio Mar Papicu, teremos banda, animador, dinossauros infláveis, mini trio elétrico, happy hour com cerveja sem imposto.

Almoço Empresarial com o Vice-prefeito falando sobre como aproveitar incentivos fiscais da prefeitura e pagar menos imposto.

DISTRITO FEDERAL

Locais: Posto Jarjour da Asa Norte e mais de 500 lojas espalhadas pelo DF, incluindo rede Droga Fuji, Óticas Nacional, lojas Tip Top e Puket. Horário: No posto, a ação será das 7h às 14h (ou enquanto durarem os 10 mil litros disponíveis). Nas lojas, a ação será realizada no período de funcionamento de cada uma.

GOIÁS

Goiânia

02 Shopping – com uma moto em cada ( sorteio direito de compra)

01 posto com 2 mil litros

Happy hour com cerveja sem imposto no Quintal 86

Açougue com carnes – Boi Verde

Rede de ótica com 40 lojas

Óticas Brasil

Joalheria Omega

Boa noite Colchões



Anápolis - posto e lojas de rua

MATO GROSSO

Gazin Parque Universitário

Alltech Tecnologia

Belisa Fashion

Rm Farma Rondonopolis

Gebon Sorvetes

Chaveiro Prime

Rooper Moto Peã‡As

Moveis Gazin - Filial Ama

Gazin Ind E Com Moveis El

Moveis Gazin

Lojas Tend Tudo

Gazin Industria E Comercio De

Moveis Gazin - Filial Rio Branco

Pimpolho Kids

Dj Store

Rooper Moto Peã‡As

Operario Materiais Para Construção

Bella Moda

Boca Sport

Eletrokasa

H Rebos

Eletrokasa

O Boticario

Otica Ideale

Otica Bandeirantes Ltda

Otica God

Academia Centauros

Posto Molas Rondon

Cist

Machado Assessoria

Jm Mini Pecas

Tatico Brasil

MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Drogaria Araujo

Centro Visão

Mobiliadora Líder

Elmo

Verdemar

Super Nosso

Rommanel

Obradec Materiais de Construção

Droga Clara

Lojas Rede

A gasolina será comercializada a R$ 3,77 o litro no Posto Oceano

Endereço: Avenida do Contorno, 10.325 - Barro Preto

Horário de distribuição da senha: 8 horas

Início do abastecimento: 9 horas

140 carros (31,8 litros por carro)

69 motos (7,95 litros por moto)

RIO DE JANEIRO

Shopping Ilha Plaza na Ilha do Governador

Posto de gasolina: Megão Recreio dos bandeirantes

Campos dos Goytacazes

1000 litros de gasolina comum

Super Telão LED 4x2mt com o impostometro

Ativação com Aspen Chevrolet em guindaste

RIO GRANDE DO SUL

67 lojas participantes

Caxias do Sul

2 Shoppings participantes

Ação de mobilização dos lojistas do centro da cidade

Ação de conscientização nos shoppings e centro da cidade

Para saber as empresas que aderiram ao DLI de forma online, basta acessar a página www.dialivredeimpostos.org.br