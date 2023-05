Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo Meu INSS

O aplicativo da Previdência Social, Meu INSS ( Instituto Nacional do Seguro Social) , está fora do ar nesta terça-feira (23) pelo segundo dia consecutivo. O site também não está funcionando, impossibilitando segurados de consultar o extrato da aposentadoria, dois dias antes do início do pagamento dos vencimentos de maio e do 13º antecipado.

O benefício adiantado começa a ser depositado nesta quinta-feira (25), mas será dividido em duas parcelas, sendo a segunda paga junto com os vencimentos de junho.

Segundo a Dataprev, responsável pelo processamento de dados do governo federal, inclusive os previdenciários, a pane afeta também o sistema de agendamento do INSS, além das consultas a benefícios e a informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Além disso, com o site fora do ar, aposentados e pensionistas do Instituto não conseguem emitir o informe de rendimentos para fazer a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023 (ano-base 2022).

Em nota divulgada na manhã de ontem, a Dataprev explicou que ocorreu uma falha durante uma manutenção feita em equipamento de armazenamento nesse domingo (21) no Datacenter do Rio de Janeiro.

Além da Previdência Social, sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego também foram afetados.

"As equipes técnicas da Dataprev, em conjunto com o fabricante, seguem atuando para que todos os sistemas dos clientes estejam completamente disponíveis o mais rapidamente possível", informou a Dataprev, em nota, na noite desta segunda-feira.

Como alternativa, os segurados têm a central 135, por telefone. O horário de teleatendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Mas o atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.