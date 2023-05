Divulgação/Governo Federal Bolsa Família bate recorde em valor médio pago às famílias

O Bolsa Família atinge neste mês o valor médio mais alto pago na história do programa de transferência de renda. Em média, cada família vai receber R$ 672,45 no pagamento referente ao mês de maio, de acordo com dados divulgados pelo governo federal nesta quinta-feira (18).



O valor total gasto pelo governo também é o maior da história do Bolsa Família: R$ 14,1 bilhões, pagos a 21,2 milhões de famílias. Em abril, o valor médio pago às famílias tinha sido de R$ 670,49.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas alguns públicos recebem valores maiores. Famílias que têm crianças de até seis anos, por exemplo, recebem R$ 150 adicionais por criança - segundo o governo federal, 9 milhões de crianças nesta faixa etária estão incluídas no programa.

A partir do pagamento de junho, o Bolsa Família também vai passar a incluir benefício adicional de R$ 50 por gestante ou por criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos. Com isso, o valor médio tende a crescer.



Atualmente, o Nordeste é a região do país com maior número de famílias inscritas no Bolsa Família: 9,7 milhões. Já o estado com maior número de beneficiários é São Paulo, com cerca de 2,6 milhões.



O pagamento do Bolsa Família de maio começa nesta quinta-feira , e o calendário segue o número final do Número de Identificação Social (NIS). Veja: