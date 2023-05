Oédson Alves/Agência Brasil - 05/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante apresentação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse nesta quarta-feira (17) que a votação de urgência do novo arcabouço fiscal deve ocorrer ainda hoje. Se tudo correr como o previsto, o texto irá ao plenário na semana que vem, mais precisamente, no dia 24.



"Pelo que ouvi dos relatos, acredito que aprove a urgência hoje, para botar semana que vem (a votação)", disse o ministro, em conversa com jornalistas na Fazenda.



Se a urgência for aprovada, o marco fiscal passa na frente de outras propostas na fila de votação da Câmara dos Deputados. Sendo assim, não será analisada pelas comissões da Casa, sendo votada apenas no plenário.

O relatório do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi apresentado na noite de segunda-feira. Para seguir para o senado, a proposta precisa de aprovação de 258 deputados.

Nesta terça, Haddad disse contar com aprovação do texto por "ampla margem".

"Eu acredito que sim, porque a conversa foi extensa e vi muita boa vontade, inclusive dos partidos da oposição que consideram esse projeto um projeto de Estado, não do governo A, B ou C", respondeu Haddad.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa do governo é votar o regime de urgência do projeto do novo arcabouço fiscal (PLP 93/23) nesta quarta-feira (17), e o mérito (conteúdo) da proposta, na semana que vem. O calendário, segundo ele, tem o aval de líderes de partidos, inclusive de oposição