Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

As ações da Petrobras operam em alta nesta terça-feira (16), após a empresa anunciar a reformulação da sua política de preços. Por volta das 13h30 (horário de Brasília) as ações PN da companhia (PETR4) registravam alta de 3,20%, cotada a R$ 26,48 e as ações ON (PETR3) eram vendidas a R$ 29,35, com alta de 2,77%.

O Ibovespa, índice que mede a variação das ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, também opera em alta, de 0,06%, beirando os 110 mil pontos (109.093,28).

O dólar, por sua vez, tem alta de 0,97%, cotado a R$ 4,9367, após fechar na mínima dos últimos 11 meses nesta segunda-feira (15).

A Petrobras informou que sua Diretoria Executiva (DE) aprovou, nesta segunda-feira (15), a estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina, em substituição à política de preços em paridade internacional (PPI), que vigorava desde 2016 e obrigava o reajuste de acordo com a variação do barril de petróleo e do dólar.

A nova estratégia comercial terá referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras.

A avaliação de especialistas é que a empresa se torna mais competitiva no mercado interno e mais flexível às variações no território nacional.

Arcabouço fiscal

O relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, entregou o relatório nesta segunda-feira (15), animando o mercado. Os analistas aguardam a votação do texto, que deve ocorrer no dia 24 de maio,

O texto trouxe diversos gatilhos para a União em caso de descumprimento das metas, tornando o texto mais rígido do que o apresentado pelo Ministério da Fazenda.