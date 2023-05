Agência Brasil Projeções para o rombo previdenciário mostram que será necessária uma nova reforma da Previdência Social nos próximos anos

De acordo com uma avaliação da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, o saldo deficitário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, deve mais que dobrar até 2060 e quadruplicar até 2100.



Conforme números do governo, o rombo previdenciário previsto para esse ano é de R$ 276,9 bilhões, ou seja, 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e a estimativa é que o resultado negativo chegará a R$ 3,3 trilhões (5,9% do PIB) em 2060, e R$ 25,22 trilhões (10,4% do PIB) em 2100.



A explicação dessa projeção está ligada à alta de gastos estimada para as próximas décadas, ou seja, com o futuro aumento da proporção de idosos no país , consequentemente, a despesa no pagamento de benefícios previdenciários também será maior , valendo da premissa ela não pode ser menor do que um salário mínimo.



Em entrevista ao portal G1, o economista do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e especialista em Previdência Social, Paulo Tafner, as projeções para o rombo previdenciário mostram que será necessária uma nova reforma da Previdência Social nos próximos anos.



"Eu imagino que esse governo segura [sem fazer uma nova reforma]. No limite, se não no próximo governo, em 2026, o eleito em 2030 vai ter de fazer isso. Pois o déficit vai começar a escalar, ou ele governa ou paga Previdência ", declarou Tafner, ao portal.



Segundo Tafner, apesar de a recente reforma de 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, ter impedido rombos maiores nos últimos anos , ela está “inacabada”.



"Ficaram pendentes vários pontos, que pressionam a despesa e o déficit. Com um agravante, agora a gente vai começar a acelerar a percentagem de idosos na população. Vai piorar muito, por isso que cresce o déficit", afirmou o especialista.



Entre os pontos enumerados pelo analista para a implementação no sistema previdenciário estão: igualdade da idade mínima de aposentadorias para homens e mulheres; aumento da idade mínima, para ambos os gêneros, para 67 anos; mudar a aposentadoria rural, com aumento da idade mínima (hoje, é de 55 anos para mulheres e 60 para homens); mudar as regras do BPC (Benefício de Prestação Continuada), que é assistencial, ou fixando uma idade mínima diferente (maior do que a regra previdenciária), ou mantendo a idade mínima igual à do INSS e reduzindo o valor do benefício (pagando abaixo do salário mínimo).