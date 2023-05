Divulgação Marinha abre concurso

A Marinha do Brasil publicou nesta quarta-feira (10) a abertura de um processo seletivo para 293 vagas de oficiais na Efomm (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante).

O prazo para se inscrever começa no dia 15 de maio e segue até o dia 25 do mesmo mês. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga/ . O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

As vagas são divididas para Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ):

174 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro (RJ);

119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA).

O certame permite entrada de candidatos de ambos os sexos, com idade de 17 a 23 anos em 1º de janeiro de 2024. Além disso, é necessário ser solteiro, não ter filhos, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m.

O concurso conta com prova escrita, seleção psicofísica, teste de suficiência física e verificação de documentos e adaptação.

As primeiras provas estão marcadas para os dias 19 e 20 de agosto.