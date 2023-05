Lorena Amaro São 80 modelos disponíveis para arremate, com lances iniciais partindo de R$3,4 mil.

A Fidalgo Leilões vai promover um leilão virtual com motocicletas de vários estilos no dia 18 de maio. O evento acontece por meio do site , sendo que todas as motos terão direito a documentação, sem débitos e com valor abaixo do mercado.

Ao todo serão comercializadas cerca de 80 motocicletas em bom estado, ano 2011 a 2013, nos seguintes modelos: BROS, NXR150, XTZ 125 K, INTRUDER 124, CG125, das marcas Honda, Yamaha e Suzuki.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“Todas as motocicletas estão disponíveis no site para arremate. Trata-se de uma grande oportunidade para quem pretende adquirir uma moto de forma facilitada, afinal há a possibilidade de o pagamento ser efetuado em até 12 parcelas, por meio do uso de cartão de crédito do próprio arrematante. É possível verificar essa possibilidade no edital do leilão”, diz Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Por conta do valor inicial, um dos destaques é uma moto Suzuki Intruder 125cc, 2012/2013, que pode ser arrematada a partir de R$3,4 mil. Para quem prefere a marca Honda, uma CG 125cc Cargo, 2013/2013, tem primeiro lance fixado em R$4,5 mil. Há também motocicletas Yamaha XTZ 125cc, 2012/2013 a partir de R$5 mil.

Serviço