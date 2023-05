Bridgestone/Divulgação Bridgestone é uma marca de pneus japonesa

A fabricante de pneus japonesa Bridgestone anunciou na noite desta segunda-feira (8) que encerrará sua produção de pneus na fábrica de Santo André, no ABC Paulista, e demitirá 600 funcionários até o fim do ano.

A planta de Santo André tem 3,4 mil funcionários atualmente, quantitativo que cairá para 2,8 mil.

A produção de pneus de passeio e caminhonetes ficará concentrada, portanto, na unidade da empresa em Camaçari, na Bahia.

Em nota, a fabricante informou que a mudança faz "parte de um processo contínuo de avaliação do negócio e do mercado, para assegurar a competitividade da companhia e determinar a melhor alocação de recursos".



A região do ABC tem cerca de 255 mil trabalhadores na indústria automobilística. Nos últimos anos, o setor vêm perdendo importância no PIB nacional, tendo episódios marcantes, como o fechamento das fábricas da Toyota e da Ford em São Bernardo do Campo (SP).

Em setembro passado, a Mercedes-Benz também anunciou a demissão de 3,6 mil trabalhadores, mas, com acordo coletivo, ficou acertado um programa de demissão voluntária (PDV) com estimativa de 1,5 mil adesões.

Em 1º de junho, a Volkswagen vai reduzir de dois turnos para um, além de lay off de dois e cinco meses.