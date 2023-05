Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, durante coletiva à imprensa no salão verde da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse neste domingo (7) que a intenção do governo federal de rever privatizações já efetuadas "causa preocupação muito forte". Em entrevista à CNN Brasil, ele afirmou que “todos os investidores precisam, claro, de previsibilidade, de segurança jurídica”.

Lira disse ser contrário à reestatização da Eletrobras, como tenta o governo . A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou, nesta sexta-feira (5), com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.182/2021, norma que autorizou a privatização da Eletrobras.

Ele disse que entende as mudanças ideológicas de um governo para o outro, no entanto, afirmou que “mudar um quadro que já está jogado e definido, e com muitos grupos, muitos países investindo, causa ao Brasil uma preocupação muito forte."

“A votação da privatização, ou da capitalização da Eletrobras, foi uma matéria muito debatida no Congresso. Não tinha capital suficiente para investimentos, prestava serviços de péssima qualidade”, disse Lira.

“Vamos, então, acompanhar, ver qual será a real intenção em discutir isso no âmbito do Judiciário. Mas penso que, no âmbito do Legislativo, esse assunto foi bem discutido e transformado em uma capitalização que está dando sucesso“, completou.

Lira disse ainda que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre mudanças no formato de governança desde a última vez em que governou o país.

Segundo ele, a composição política “não é a mesma de 20 anos atrás” e enquanto não houver uma “mudança de mentalidade com um nível de aumento do protagonismo do Congresso Nacional os choques acontecerão“, afirmou.