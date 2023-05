Pexels Notas de 100 pesos argentinos estampadas com o rosto de Evita Perón

O relatório mensal dos analistas de mercado consultados pelo Banco Central da Argentina (BCRA) refletiu um salto de 16,4 pontos, em relação ao mês anterior, na previsão da inflação ao varejo no país, projetando 126,4% para todo o ano de 2023.

O aumento indica um descontrole ainda maior nos preços dos produtos no país. A projeção do Relatório Pesquisa de Expectativas de Mercado corresponde à análise dos últimos dias de abril deste ano.

A projeção privada para a evolução dos preços a varejo no ano que vem também cresceu, em relação à pesquisa do mês anterior, em 17,5 pontos percentuais, aumentando para 107,5%.

De acordo com o relatório, o índice de preços ao consumidor aumentou 7,5% no mês passado em relação a março, enquanto a inflação mensal para maio está estimada em 7,4%.

O valor oficial da inflação para abril será divulgado na próxima sexta-feira (12). De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, a Argentina registrou uma taxa de inflação em 12 meses de 104,3% em março, com um índice de preços ao consumidor que acumula um aumento de 21,7% nos primeiros três primeiros meses de 2023.

