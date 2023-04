No sábado 29/04 e no domingo, 30/04, que antecedem o feriado, as áreas de autoatendimento dos bancos ficarão disponíveis aos clientes.

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, 2 de maio, terça-feira.