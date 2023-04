1º de maio é feriado? Conheça seus direitos caso vá para o trabalho

Shoppings e lojas de rua

–Abono de 100% sobre as horas trabalhadas (não terá mais o desconto do INSS. Com isso, o valor pago neste dia será completo e virá no contracheque como abono); -Jornada máxima de 6h; -Fornecimento de lanche, jantar ou vale refeição de R$ 25,00; -Auxílio para pagar o transporte casa-trabalho-casa; – Além da folga já assegurada (essa em até 30 dias), será concedida também uma outra folga, preferencialmente no dia do aniversário do funcionário(a). Não sendo possível neste dia, ela deverá ocorrer em até 90 dias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho e não tendo sido possível usufruir da folga prevista, o trabalhador será devidamente indenizado no valor equivalente a 100% do dia efetivamente trabalhado.