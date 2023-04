Divulgação Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento Social implementa em maio os sistemas operacionais necessários para pagar o adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes, além de garantir que famílias mais numerosas recebam, pelo menos, R$ 142 por pessoa (per capita) do Bolsa Família .



O "Novo Bolsa Família" começa a ser depositado em junho, mas o ministro responsável pela pasta, Wellington Dias, disse que já está modernizando o sistema neste mês.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Agora no mês de maio, temos mudança para modernizar, aperfeiçoar o sistema. Então o mês de maio o aperfeiçoamento do sistema, o que leva a uma atualização com complemento de renda, por exemplo, para gestante mais 50 reais de renda e ainda a presença do per capita, que é o mínimo de 142 reais", explicou Dias no evento dos 100 dias de gestão da Caixa Econômica Federal.



O ingresso de famílias e a sua permanência no Programa Bolsa Família ocorrerão a partir da inscrição das famílias no Cadastro Único, desde que apresentem dados cadastrais atualizados e qualificados, de acordo com as regras de elegibilidade do Programa.

Desde março, foi iniciada a implantação do novo Programa para que, em junho deste ano, sejam migradas as famílias da estrutura de benefícios do Programa Auxílio Brasil para a do novo Bolsa Família. A nova estrutura de benefícios é mais equitativa, e tem como foco complementar a renda das famílias de modo a assegurar um valor básico a cada cidadão e cidadão, além de reforçar a atenção às crianças e aos adolescentes das famílias vulneráveis do país.