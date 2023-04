Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Haddad quer reforma tributária aprovada o quanto antes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (26) que a reforma tributária deve ser aprovada na Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre deste ano.



"Estamos fazendo as coisas para, efetivamente terminarmos o primeiro semestre com reforma tributária aprovada pelo menos na Câmara, o que já é um enorme passo, arcabouço fiscal aprovado e medidas saneadoras aprovadas, para ir um Orçamento bonito para o Congresso Nacional em agosto", disse Haddad.

Na noite desta quarta-feira, o ministrou debateu o tema em reunião com o ministro das Relações Instituições, Alexandre Padilha; o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy; o coordenador do grupo de trabalho que discute a proposta na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Haddad voltou a defender que a reforma tributária vai melhorar a vida dos contribuintes. O ponto principal da proposta é a unificação de cinco tributos, criando o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).



"Isso vai ser uma segunda grande mudança no padrão brasileiro, um sistema tributário caótico. A gente também está olhando para o lado do contribuinte, sobretudo aqueles que estão pagando seus tributos, querem um sistema tributário mais organizado, mais simplificado, menos litigioso. Isso a reforma tributária que vai garantir", disse Haddad.