O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões , realizará três leilões de imóveis residenciais e comerciais em maio, no dia 8, às 14h e às 15h, e no dia 9 às 15h, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 100 imóveis entre apartamentos, casas, prédios comerciais, lojas, galpões e terrenos, localizados em diversos Estados.

Dia 08 às 14h: serão leiloados sete imóveis entre terrenos, salas, prédios e galpões comerciais. Os lotes estão localizados em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances mínimos variam entre R$ 1,9 milhão e R$ 15,2 milhões. Um dos destaques é uma área com terreno de 277 mil m² e construções de 17 mil m², na Rodovia Presidente Castelo Branco, 1300 – Região Norte, em Sorocaba (SP). O lance inicial será de R$ 13,9 milhões. O valor arrematado pode ser pago à vista ou com financiamento com crédito PJ ou PF (prazo mínimo de 36 meses) ou Carta de Crédito de outros bancos.

Dia 08, às 15h: serão leiloados mais de 90 imóveis entre apartamentos, casas, salas e terrenos. Os lotes estão localizados no Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 38 mil a R$ 1,3 milhão. Um dos destaques é um apartamento, já desocupado, com 255 m², no Jardim Aquarius, em Limeira (SP). O lance inicial será de R$ 1,3 milhão. Outro imóvel é uma casa com terreno de 360 m² e construção de 246 m², na Vila Brandina, em Campinas (SP). Lance inicial de R$ 359 mil.

Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista e com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser pago em até 420 parcelas.

Dia 09, às 15h: serão leiloados três imóveis (prédio e lojas comerciais). Os imóveis estão localizados no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances iniciais partem de R$ 2,1 milhões. Um dos destaques é um prédio comercial em Vitória (ES) - Centro. Áreas: Terreno com 1.344 m² e construção de 1.661 m². O lance inicial será de R$ 5,3 milhões. Outro imóvel é uma loja em São Paulo (SP) – Vila Nova Conceição com 72 m² e direito de uso de quatro vagas. O lance inicial será de R$ 2,1 milhões. Os imóveis encontram-se desocupados e com vigilância no local.

O valor arrematado pode ser pago à vista ou com financiamento com crédito PJ ou PF (prazo mínimo de 36 meses) ou Carta de Crédito de outros bancos.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões . Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler a descrição do lote desejado e o edital e habilitar-se. As oportunidades também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br.

SERVIÇO

Leilão de imóveis comerciais

Data: 08/05

Horário: 14h

Local: https://www.megaleiloes.com. br/ML24936

Quantidade: 7

Pagamento: À vista, ou Financiamento com Crédito PJ ou PF (prazo mínimo de 36 meses), ou Carta de Crédito de outros bancos.

Leilão de imóveis residenciais

Data: 08/05

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com. br/ML24923

Quantidade: 96

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.

