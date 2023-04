Divulgação 37ª Feira Ópera movimenta economia do mercado infantil

O mais completo mix de moda e decoração para crianças de todas as idades estará a disposição dos lojistas na próxima edição da Feira Ópera. Marcas consagradas e novos criadores se apresentam nos corredores da 37ª edição da mais importante feira de negócios do setor infantil.

Negócios, network entre varejo e indústria, informação de qualidade por meio de

palestras dos mais requisitados experts do mercado, além de desfiles que apresentam o que estará nas vitrines na próxima temporada de primavera-verão. Sob a temática da importância de semear o que é bom, como as pequenas coisas da vida, novos momentos, além da necessidade de cuidar hoje do futuro que se

apresenta, a feira mantem sua firme posição de estimular os novos e pequenos

produtores, valorizando a produção regional e fortalecendo as iniciativas criativas.

Os produtos são para os pequenos, mas a feira é para gente grande

A Feira Ópera, além de apresentar a mais esmerada curadoria de marcas do mercado, é reconhecida pela sua incisiva contribuição com o desenvolvimento e crescimento sustentável desse segmento. São mais de 150 empresas expondo suas marcas, nacionais e internacionais, e apresentando seus lançamentos.

O evento recebe 2000 lojistas de todo país em seus corredores setorizados, além dos visitantes virtuais pela versão online simultânea que acontece para quem não pode se deslocar e, assim, é possível acessar as coleções e lançamentos, bem como os desfiles, palestras e workshops, além de realizar compras da pronta entrega.

“Assumimos , definitivamente, o desafio de ser o elo de ligação entre a indústria e o varejo, realizando a feira e levando informações estratégicas e promovendo negócios sustentáveis entre ambos”, declara o diretor da feira, Frederico De Cunto.

Um dos propósitos da feira é criar meios de informaçoes sobre o mercado, mas

principalmente, dar ciência ao setor como um todo da necessidade de sair da zona de conforto desse mercado que sempre foi bom.

“Nossa missão é atuar firmemente na evolução da cadeia produtiva, gerando negócios a custos baixos para os expositores e criando facilidades para os lojistas”, diz Frederico De Cunto.

A estrutura da feira permite aos lojistas conhecerem tanto as marcas de grande

representatividade como os novos e pequenos produtores, dos segmentos de decoração, enxoval, moda materna, baby, kids e teen, calçados, acessórios, puericultura leve e pesada, beachwear e underwear.

Foco da feira – criar meios de informação, mas principalmente, fazer entender a necessidade de sair da zona de conforto desse mercado que sempre foi bom. Crise é um bom momento de expor seu produto.

Mercado Infantil – um negócio que cresce à passos largos

Dados do IEMI apontam para o consumo interno de 1,3 bilhões de peças de moda

infantil em 2020, principalmente pela classe média (B2/C1).

É certo que as compras, de maneira geral, envolvem fatores emocionais, mas no caso do mercado infantil, questões como afeto, cuidado e proteção tornam ainda maior essa disposição para o consumo. Prova disso é um estudo do SPC que aponta que 47% dos entrevistados afirmaram não ter regras para presentear quando o assunto é compra afetiva.

Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), dados de 2021 dão conta de que, além de crescer em média 6% ao ano no Brasil, a moda infantil representa 16% do setor têxtil, considerando que o país é o quinto produtor têxtil do mundo.

Pronta Entrega – Bons negócios a toque de caixa

A pronta entrega é um recurso estratégico que tem colaborado na distribuição dos estoques de coleções anteriores e se tornaram uma excelente saída para abastecer as prateleiras do varejo que precisa atender a necessidade de consumo do público.

Boa parte dos expositores apresentam produtos à pronta entrega e seus estandes

estarão devidamente sinalizados, criando excelentes oportunidades para os lojistas que precisam reabastecer suas vitrines a toque de caixa – possibilidade que se estende aos lojistas que participarão pela internet.

Desfiles – Max Fashion Day

Organizado pelo Grupo YBrasil, o tradicional Max Fashion Day, desfile que vai

apresentar as tendências primavera/verão 23/24 das marcas Bobbylulu, Hi Angel,

Banho Maria, San Beach Club, Handspot, Maria Lua, Jouer, Reserva Mini, Ópera Kids, Moulemar, Bugbee, La Mangie, Boim’s Jeans, Camu Camu, Taioca, Petit Pelicano, Cattai, Fábrica, Luna, Woog, Brusina, Lumilu, Banana Danger, Poah, Mellow Me, Ohana Fashion, Gasf e Vuo, acontece nos dias 25 e 26 de abril, sempre às 11h e às 15h, e contará com modelos da agência de modelos Max Fama.

Grupo YBrasil

Além de toda estrutura do desfile, o Grupo YBrasil também terá um stand que apresentará aos lojistas todos os serviços realizados pela companhia, como: foto em still, que poderá ser realizado presencialmente, editoriais de moda e campanhas publicitárias. Além disso, também haverá modelos da agência Max Fama durante toda Feira, que irão ficar disponíveis para marcas que quiserem solicitar o serviço de apresentação de novas peças a seus clientes presencialmente.

Programação – conhecimento, network e descontração

Nesta edição, uma programação intensa se distribui nos três dias de feira,

beneficiando lojistas e expositores. com novos palestrantes, desfiles e atividades sobre moda e varejo, focando os lojistas e o network de toda cadeia produtiva. A feira foca em negócios e para isso promove ações que estimulem o bom

relacionamento entre expositores e visitantes, além de estimular a troca de

informação e fornecer conhecimento de qualidade.

Dia 25, terça-feira

11h - Desfile: lançamento Primavera-Verão

14h – Bate papo com as influencers da Soul Pres. ’Entrevistas, tendências e olhares.

15h - Desfile: lançamento Primavera-Verão

16h - palestra Tati Gamne – Fundadora da PetitLabô: “Mercado infantil brasileiro –

Dados e insights para 2023”

17h – palestra Max Daguano "Como triplicar suas vendas e ainda fidelizar seus clientes

com apenas uma técnica simples"

18h – palestra Ester Morgan "Como contratar e reter sua equipe”

19h - Confraternização: Coquetel

Dia 26, quarta-feira

11h - Desfile: lançamento Primavera-Verão

14h - Workshop prático com Amanda Garcia - Foto de Moda Infantil profissional

usando o celular.

15h - Desfile: Verão 23/24

16h – palestra Katia Duarte PopPop - "Conheça as principais tendências de moda

infantil para o verão 23/24";

17h – palestra Daniel Zanco – Reflexão NRF - "O Novo Varejo – Tendências e Inovação na era digital";

18h – palestra Dani Bol – "Colaboração – uma palavra fundamental para o

crescimento e fortalecimento da sua marca";

19h - Confraternização: Coquetel

Dia 27, quinta-feira

11h - palestra Silvana Menegheli - “Tendências Inverno 24 para o Mercado Infantil

B2B”

Comodidades para lojistas

Traslados

** Ida e volta dos hotéis para a Feira – todos os dias

** Circular Metrô Barra Funda – todos os dias

Hotéis Parceiros

Ibis Style Barra Funda - https://all.accor.com/hotel/8990/index.pt-br.shtml

Hotel Panamby São Paulo - https://hotelpanambysaopaulo.com.br/

Hotel Intercity – https://intercityhoteis.com.br

Credenciamento para imprensa

https://www.grupoopera.com.br/visitante/documento/?next=%2Fvisitante%2F

** Digital Influencers, por não serem jornalistas/imprensa, devem ser credenciados como convidados por suas marcas patrocinadoras.

Feira Ópera Online

Feira Virtual simultânea será transmitida no canal do Youtube:

https://www.youtube.com/c/FeiraOperaModaInfantil

Serviço

37ª. Feira Ópera – Lançamentos Primavera-Verão 23/24 e Pronta Entrega Inverno 23

Edição Híbrida – presencial e online

**Somente para lojistas**

www.grupoopera.com.br

Instagram: @feiraopera

Dias 25, 26 e 27 abril 23

Terça e Quarta das 9h às 19h

Quinta-feira das 9h às 17h.

Centro de Eventos PRO MAGNO

Av. Professora Ida Kolb, 513 - São Paulo SP