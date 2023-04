Yeferson Perez Dia Mundial do Livro! Especialistas indicam obras para quem quer começar a investir

Neste 23 de abril, Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral, reunimos as indicações de livros de gestores e executivos para quem quer aprimorar o conhecimento nos negócios e no mercado financeiro.

O Antonio van Moorsel, estrategista-chefe e sócio da Acqua Vero, holding de serviços financeiros sócia do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, recomenda os seguintes livros:

- O mais importante para o investidor de Howard Marks

- Tudo o que você precisa saber sobre economia de Alfred Mill

- A psicologia financeira de Morgan Housel

- Iludidos pelo acaso de Nassim Nicholas Taleb

Antonio van Moorsel explica que “O investidor experiente já foi, em algum momento, iniciante neste universo vasto que é o mercado financeiro. Ademais, todo investidor é (ou deveria ser) um eterno aprendiz. Neste sentido, há incontáveis referências que podem contribuir com o aprendizado. Penso que é demasiadamente importante mesclar o conhecimento de mercado com conceitos econômicos e comportamento humano. Afinal, o mercado se resume, no extremo, às reações dos agentes perante fatos e boatos com potencial de impactar a economia. Por esta razão, acredito ser fundamental a tríade como alicerce e elenco tais títulos”, Antonio van Moorsel, estrategista-chefe da Acqua Vero.

Já Luiz Augusto do Amaral, sócio fundador da TRX Investimentos, gestora de recursos especializada em fundos imobiliários, indica:

- A Estratégia do Oceano Azul, de W. Chan Kim e Renée Mauborgne

- O Coach de um trilhão de dólares: O manual de liderança do Vale do Silício, de Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle.

- Organizações Exponenciais, de Ismail Salim, S.Malone Michael e Van Geest Yuri

- Princípios, de Ray Dalio

“Boas leituras são fundamentais para quem quer evoluir em todos os setores da vida e para quem quer investir ou empreender melhor não é diferente. É claro que não existem fórmulas para o sucesso, mas conhecer diferentes estratégias e ter contato com as histórias e ensinamentos daqueles que já chegaram lá, além de ampliar nosso horizonte de conhecimento, também garante que o mindset esteja sempre na direção correta”. conclui Luiz Augusto do Amaral, sócio fundador da TRX Investimentos.